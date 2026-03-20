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Nadadores do Grêmio Náutico União voltam a se destacar no Brasileiro de Águas Abertas

Julia Pereira e Matheus Melecchi venceram os 3 km em Itajaí após também conquistarem os 10 km em Porto Alegre

André Silva

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