Nadadores do Grêmio Náutico União voltam a se destacar no Brasileiro de Águas Abertas

Matheus Melecchi e Julia Pereira com os troféus de Itajaí. CBDA / Divulgação

Os nadadores do Grêmio Náutico União seguem dominando as provas de águas abertas no Brasil. Nesta sexta-feira (20), Julia Pereira e Matheus Melecchi foram os vencedores dos 3 km, da etapa de Itajaí (SC), do Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas.

Julia Pereira, que já havia vencido os 10 km, em Porto Alegre e Itajaí, completou os 3 km em 36 minutos e 43 segundos, uma vantagem de 53 segundos para Milena Ferreira Bordalo, do Instituo Nina Miranda (MA), que levou a prata, e um minuto e um segundo para Luana Gondek Gonçalves, da Natação Osasco/FAE (SP), terceira colocada.

Entre os homens, Matheus Melecchi, que venceu os 10 km em Porto Alegre, na abertura da temporada, conquistou o primeiro lugar com o tempo de 33 minutos e quatro segundos, deixando Arthur Pazos Britto, do Yacht Club da Bahia, em segundo com sete segundos de desvantagem. O terceiro foi Pedro Guastelli Farias, também do União, com 33 minutos e 23 segundos.