Nadadores do Grêmio Náutico União dominam segunda etapa do Brasileiro de Águas Abertas   

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Victor Moreno e Julia Pereira venceram a disputa em Itajaí. CBDA / Divulgação

Os nadadores do Grêmio Náutico União voltaram a se destacar e dominaram as provas de 10 km da segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas, em Itajaí (SC).

Nesta quinta (19), das seis posições de pódio, entre as provas masculina e feminina, cinco foram do clube, que de quebra ainda ficou com as vagas em disputa para as etapas de Ibiza (Espanha) e Golfo Aranci (Itália) da Copa do Mundo da modalidade, que foram para Victor Moreno e Matheus Melecchi.

100% no masculino

Matheus Melecchi, Victor Moreno, Bernardo Gavioli, pódio 100% do União. CBDA / Divulgação

A prova masculina teve pódio 100% unionista. Victor Moreno garantiu o primeiro lugar, com o tempo de 1h48min52seg.

— Estou muito feliz. É minha primeira seleção. Estou querendo ir para a Copa do Mundo faz bastante tempo. Foi uma prova boa, sem muita onda, deu para nadar certinho — festejou Victor Moreno.

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Matheus Melecchi, que havia vencido a etapa de abertura em Porto Alegre, terminou na segunda posição, com cinco segundos de desvantagem, enquanto Bernardo Gavioli repetiu o desempenho da primeira etapa e completou o pódio, em terceiro, com 1h49min03seg.

Julia Pereira vence mais uma

Carol de Hertel, Julia Pereira, Carolina Diniz Marques, o pódio feminino. CBDA / Divulgação

Na prova feminina, a vitória foi de Julia Pereira. Ela completou a prova em 1h57min12seg e repetiu o resultado de Porto Alegre, no final de fevereiro.

— Foi uma prova diferente. Eu acho que ela começou um pouco mais fraca do que o normal. No final, foi bem apertado de novo. Nós fazemos sempre provas assim, eu e a Carol (de Hertel), mas foi bem importante, estou bem feliz de ter me classificado para a Copa Pacífico (em Salina, Equador) — comemorou Julia.

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Carol de Hertel (Curitibano), com 1h57min17seg foi a segunda colocada, melhorando uma posição em relação à etapa de Porto Alegre.

O pódio foi completado por Carolina Diniz Marques, também do União, que chegou a 14 segundos de sua colega de equipe.

Demais convocações

Os convocados para a seleção brasileira. CBDA / Divulgação

Além das definições para as etapas de Copa do Mundo, o evento em Itajaí também serviu como seletiva para outras convocações da seleção brasileira e, das 12 vagas, cinco ficaram com o Grêmio Náutico União.

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Os nadadores do clube gaúcho chamados para as disputas da Copa Pacífico e da Copa PanAm Aquatics de Águas Abertas, em Salinas, no Equador, foram: Matheus Melecchi e Victor Moreno, no masculino; e Carolina Diniz Marques, Julia Pereira e Cibelle Jungblut, no feminino.