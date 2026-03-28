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2 a 0
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Na estreia de Mano Menezes e com jogador do Grêmio de titular, Peru perde amistoso para Senegal

Partida teve desfile da taça da Copa Africana de Nações, que deveria ter sido enviada ao Marrocos

Zero Hora

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