Na estreia de Mano Menezes e com jogador do Grêmio de titular, Peru perde amistoso para Senegal

Sarr marcou o segundo gol dos senegaleses. JULIEN DE ROSA / AFP

O volante do Grêmio Erick Noriega e o técnico Mano Menezes, ex-dupla Gre-Nal, não foram capazes de evitar a derrota da equipe peruana para Senegal neste sábado (28) no Stade de France, em Paris. O time africano venceu por 2 a 0, gols marcados por Nicolas Jackson, aos 41 minutos do primeiro tempo, e Ismaila Sarr, aos nove minutos do segundo tempo.

Noriega atuou de volante na equipe treinada por Mano Menezes e atuou por 84 minutos, quando foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo por Jesús Castillo, do Universitario.

Foi a estreia de Mano Menezes no comando da Seleção peruana. Ele assumiu o comando da equipe em 29 de janeiro, com o objetivo de formar um time para a Copa do Mundo de 2030. O Peru não se classificou para a disputa de 2026, que acontecerá no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Senegal jogará a Copa: está no grupo I, com França, Noruega e o vencedor do confronto entre Iraque e Bolívia.

Polêmica antes do início da partida

Ao entrarem em campo, os jogadores senegaleses exibiram a taça da Copa Africana de Nações, conquistada em janeiro. A Federação Marroquina de Futebol entrou com recurso junto à CAF solicitando que fosse decretada a derrota de Senegal por W.O. A ação foi acatada no dia 17 de março e, com isso, Marrocos passa a ser o campeão da Copa Africana de Nações, com uma vitória por 3 a 0 na final.

Senegal não aceitou o resultado do julgamento e entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para ser declarado campeão da competição na última quarta-feira (28).

Mesmo após a decisão, a Federação Senegalesa de Futebol estreou nesse jogo o novo escudo com a segunda estrela, em alusão a conquista do início do ano.

O jogo

Após Senegal começar pressionando e obrigando o goleiro Gallese a trabalhar logo aos seis minutos, a seleção peruana aos poucos foi crescendo no primeiro tempo, quando teve duas chances de gol.

Noriega teve a grande chance da seleção peruana no primeiro tempo. Aos 25 minutos, após pressionar a saída de bola de Senegal no campo de defesa, o volante interceptou um passe na frente da área e avançou até a meia-lua, finalizando por cima do gol.

Com mais posse de bola, Senegal só assustava nas bolas paradas, principalmente em escanteios. No entanto, em uma falta lateral na entrada da área no lado direito de ataque, Sarr quase marcou após cruzamento na área. O gol dos senegaleses não demorou para sair. Aos 40 minutos, em construção da defesa, o lateral-direito Diatta lançou Mbaye no lado direito de ataque. O ponta ganhou na velocidade de López e cruzou rasteiro na pequena para Nicolas Jackson completar para o fundo do gol.

O panorama não mudou no segundo tempo. Aos oito minutos, em troca de passes na intermediária de ataque, um passe desviou em Vélez e virou assistência para Sarr. O quinto maior artilheiro da história de Senegal, agora com 19 gols, invadiu a área e chutou na saída de Gallese.

Mesmo após Mano realizar trocas para dar mais ofensividade a equipe, Senegal seguiu atacando e dominando a partida, criando oportunidades para fazer mais gols. Por outro lado, a seleção peruana dependeu somente de lançamentos longos e não assustou o goleiro Diaw. Com o Peru se lançando ao ataque, Senegal teve espaço para o contra-ataque. Aos 19 minutos, com a defesa do Peru exposta, Sarr lançou Mbaye pelo meio, obrigando Gallese a fazer grande defesa.

Com as substituições realizadas pelos dois treinadores, Senegal diminuiu o ritmo e administrou o placar, enquanto o Peru assustou apenas aos 41 minutos. Em um contra-ataque, Quiroz recebeu a bola em velocidade da intermediária na entrada da área. Ele bateu de primeira colocado com o pé esquerdo, obrigando Sarr a fazer uma defesaça ao espalmar a bola, que bateu no travessão antes de sair pela linha de fundo.

O jogo mostrou a diferença entre uma seleção de Copa do Mundo e a penúltima colocada das Eliminatórias Sul-Americanas. Mano Menezes terá muito trabalho pela frente.



