Mundial de Skate: horário e onde assistir à competição com Rayssa Leal

O Brasil recebe um dos maiores campeonatos de skate do mundo desde a última quarta-feira (4). São Paulo é a sede do Mundial da modalidade e contará com 365 atletas de países diferentes no Parque Cândido Portinari.
Entre os participantes, o Brasil tem três dos atuais campeões mundiais. Rayssa Leal (street), Raicca Ventura (park) e Augusto Akio (park) chegam na capital paulista como os detentores dos títulos.
Rayssa, agora com 18 anos, irá em busca do tricampeonato do Mundial. Por estar no top 5 do ranking da World Skate, entra na disputa apenas nas quartas de final. A etapa começa a partir das 9h desta sexta-feira e pode ser assistida a partir das semifinais no Sportv 2 (sábado, às 11h30min).
Formato
O campeonato terá duas provas da modalidade (street e park) e quatro etapas em cada uma. O torneio inicia com a classificatória aberta ao público geral.
Depois, os 32 mais bem colocados avançam às quartas de final, onde se juntam aos oito atletas mais bem posicionados no ranking mundial.
A disputa segue em formato eliminatório: 16 competidores garantem vaga nas semifinais, e apenas oito chegam à final, na qual será definido o campeão mundial.
Programação do Mundial
Quinta-feira (05/03)
- 8h30 às 18h35min – Eliminatórias Street masculino
- 9h30 às 17h25min – Eliminatórias Park feminino
Sexta-feira (06/03)
- 9h às 13h35min – Quartas de final Street feminino
- 9h às 14h35min – Quartas de final Park masculino
- 14h40min às 19h15min – Quartas de final Street masculino
- 15h30min às 21h05min – Quartas de final Park feminino
Sábado (07/03)
- 11h35min às 13h30min – Semifinal Street feminino - (sportv2)
- 13h30min às 14h15min – Final Paraskate Park
- 14h25min às 16h30min – Semifinal Street masculino - (sportv2)
- 16h50min às 18h55min – Semifinal Park masculino - (sportv3)
- 19h20min às 21h25min – Semifinal Park feminino - (sportv3)
Domingo (08/03)
- 11h15min às 12h20min – Final Street feminino - (Globo, sportv, ge tv e ge)
- 12h40min às 13h45min – Final Street masculino - (sportv, ge tv e ge)
- 14h35min às 15h25min – Final Paraskate Street
- 16h10min às 17h05min – Final Park masculino (sportv3)
- 17h30min às 18h25min – Final Park feminino (sportv3)