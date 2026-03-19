"Muito versátil no meio-campo": a trajetória de Gabriel Sara, novidade na convocação de Ancelotti

Gabriel Sara foi uma das novidades na lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira em março, contra França e Croácia.
O novo episódio do Deu Liga relembra a trajetória do meio-campista, desde o surgimento no São Paulo, o desenvolvimento no Norwich, da Inglaterra, até o destaque no Galatasaray, da Turquia.
O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.
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