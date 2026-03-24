Muchova vence Mboko e é primeira a avançar às semifinais do WTA 1000 de Miami

Muchová RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A tcheca Karolína Muchová se tornou a primeira classificada para as semifinais do torneio WTA 1000 de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, após sua vitória por 7/5 e 7/6 (7/5) sobre a jovem canadense Victoria Mboko nesta terça-feira (24).

Muchova, de 29 anos e 14ª no ranking da WTA, teve um grande desempenho, registrando 32 winners (bolas vencedoras) e apenas 13 erros não forçados diante de Mboko, de 19 anos e nona do mundo, a quem já havia derrotado anteriormente na final do WTA 1000 em Doha, em fevereiro, quando conquistou seu primeiro título dessa categoria.

A vaga na semifinal garante para Muchová a subida de duas posições no ranking. Caso avance para a decisão, ela assumirá o 10º lugar e, se for campeã, sairá de Miami em nono.

As duas jogadoras exibiram um alto nível de tênis, sustentado por um excelente saque. Cada uma gerou apenas dois break points, sendo que apenas um foi convertido (a favor da tenista tcheca).

Na semifinal de quinta-feira, Muchová vai enfrentar a estadunidense Coco Gauff, de 22 anos e quarta do ranking, ou a suíça Belinda Bencic, de 29 anos e 12ª do mundo.