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Mourinho diz que afastará Prestianni se for comprovado racismo contra Vini Jr.: "Não vou voltar a olhar para ele"

Técnico português ressaltou a presunção de inocência, mas foi enfático ao falar em possível punição a jogador argentino

Estadão Conteúdo

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