Mourinho diz que afastará Prestianni se for comprovado racismo contra Vini Jr.: "Não vou voltar a olhar para ele"

Mourinho garantiu que afastará Prestianni se for comprovada a sua culpa. Filippo MONTEFORTE / AFP / AFP

O técnico José Mourinho voltou a abordar, neste domingo (1º), o caso envolvendo o argentino Gianluca Prestianni, acusado de racismo por Vinicius Júnior e Kylian Mbappé após o duelo com o Real Madrid.

Na véspera do confronto com o Gil Vicente, pelo Campeonato Português, o treinador do Benfica se antecipou às perguntas e adotou um tom firme, mas condicionado à conclusão das investigações.

Logo na abertura da entrevista coletiva, Mourinho disse repudiar "qualquer tipo de discriminação, preconceito e ignorância", mas também reforçou o princípio que, segundo ele, deve nortear qualquer julgamento: a presunção de inocência.

O treinador usou diversas vezes o termo "se" ao tratar da possível responsabilidade do jogador.

— Quero ser imparcial num caso que poderá ser de grande gravidade — disse o português.

Possíveis punições internas

Na sequência da resposta, Mourinho foi direto ao falar sobre as consequências internas caso a acusação seja confirmada.

— Se o meu jogador não respeitou estes princípios, que são os meus e do Benfica, a sua carreira com um treinador que se chama Mourinho e num clube como o Benfica chega ao fim — assegurou o treinador, que foi além na sua declaração: