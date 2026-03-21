MotoGP: Márquez vence corrida sprint de Goiânia na penúltima volta; Moreira é 10º

Marc Márquez mostrou todo seu talento ao escolher o momento certo de ultrapassar Fabio di Giannantonio, ultrapassá-lo nas últimas duas voltas e vencer a corrida sprint da etapa de Goiânia da MotoGP. O heptacampeão largou da terceira posição no grid, completou as primeiras voltas em segundo e atacou nos momentos finais. Diogo Moreira foi o décimo, e Jorge Martín fechou o top 3.

O brasileiro, único representante do País na categoria rainha do motociclismo, chegou a figurar na nona posição e dentro da zona de pontuação da sprint, mas foi ultrapassado pelo líder da temporada, Pedro Acosta, e acabou zerado, mas garantiu o top 10 e um resultado melhor do que na Tailândia, em que foi o 13º.

Di Giannantonio manteve a ponta na largada, enquanto Fabio Quartararo pulou para a segunda colocação após um forte começo. Moreira também teve bom início e subiu para o nono lugar, entrando na zona de pontuação nos estágios iniciais da corrida.

A primeira queda foi de Joan Mir, logo na segunda volta, que obrigou a sinalização de bandeira amarela no setor 2, mas a situação foi rapidamente resolvida. Momentos depois, Márquez, Marco Bezzecchi e Martín superaram Quartararo e jogaram o francês para o quinto posto, que ele perdeu na sequência para Ai Ogura.

A briga pela liderança variava. Em alguns momentos, Di Giannantonio ampliava a vantagem para mais de um segundo, mas em outros, Marc se aproximava. Na metade da corrida, o italiano seguia à frente, enquanto no meio do pelotão, Moreira era décimo, a um lugar da zona de pontuação.

Johann Zarco e Maverick Viñales foram mais dois que caíram antes do final da corrida sprint, causando bandeiras amarelas que também foram retiradas sem maiores problemas. Restando apenas duas voltas, Márquez atacou di Giannantonio, ultrapassou o italiano e se defendeu bem no último giro para vencer sua primeira no ano.

Confira o resultado da corrida sprint da MotoGP em Goiânia

1 - Marc Márquez

2 - Fabio di Giannatonio

3 - Jorge Martín

4 - Marco Bezzecchi

5 - Ai Ogura

6 - Fabio Quartararo

7 - Álex Márquez

8 - Francesco Bagnaia

9 - Pedro Acosta

10 - Diogo Moreira

11 - Luca Marini

12 - Raúl Fernández

13 - Brad Binder

14 - Fermín Aldeguer

15 - Álex Rins

16 - Franco Morbidelli

17 - Enea Bastianini

18 - Toprak Razgatlioglu

19 - Jack Miller

20 - Maverick Viñales

21 - Johann Zarco