Jogador da NBA tem lesão assustadora no joelho e deixa quadra de maca

Moody sentiu muita dor na quadra. SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Uma contusão assustadora com Moses Moody, na rodada desta segunda-feira (23) da temporada regular da NBA, ofuscou a vitória do Golden State Warriors sobre o Dallas Mavericks por 137 a 131. O ala-armador torceu o joelho quando partia para a cesta e caiu sozinho.

Ele deslocou o joelho e precisou ser retirado de maca da quadra, gritando de dor. O atleta passou por um exame de raio-x, mas vai precisar realizar uma ressonância magnética para saber a gravidade da lesão.

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Apreensivo, o treinador Steve Kerr não conseguiu disfarçar a preocupação com o atleta após o lance que o tirou da partida.

— Não sabemos o que é, mas com certeza pareceu ruim. Agora nós só esperamos o melhor — afirmou o técnico dos Warriors.

Moody se machucou nos instantes finais da prorrogação. Ele partia sozinho em um contra-ataque quando sofreu a lesão. O jogo marcava a volta do atleta após um período afastado por conta de uma contusão no punho. Com uma grande atuação, o ala marcou 23 pontos e foi o cestinha do duelo. Existe a possibilidade dele ser submetido a uma cirurgia.