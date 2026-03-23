Morre Marquinhos Abdalla, primeiro brasileiro a ser draftado na NBA

Pioneiro na NBA defendeu o Portland Trail Blazers. Confederação Brasileira de Basquete / Reprodução

O basquete brasileiro está em luto. Morreu, no domingo (22), Marquinhos Abdalla, um dos grandes nomes da modalidade no país. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Abdalla participou de três Olimpíadas pela seleção brasileira (1972, 1980 e 1984), foi vice-campeão mundial em 1970 e conseguiu outro feito histórico. O pivô se tornou o primeiro brasileiro draftado pela NBA, em 1976, pelo Portland Trail Blazers.

Também brilhou na NCAA, o basquete universitário americano, pelo Pepperdine, abrindo mercado ainda pequeno para estrangeiros em 1974.

No Brasil, atuou por Fluminense, Sírio (onde foi campeão do mundo de clubes em 1979), Flamengo e Bradesco. Também jogou no Virtus Bologna e no Gênova (Itália).