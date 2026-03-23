Morre Isabela Nogueira, pioneira do bodyboard brasileiro

Isabela Nogueira faleceu aos 56 anos. Reprodução / Instagram @isabelanogueira.bela

Isabela Nogueira, uma das pioneiras do bodyboard brasileiro, faleceu nesta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro. Com 56 anos, ela tratava de uma doença autoimune não diagnosticada.

Nas redes sociais, inclusive, chegou a desabafar sobre a situação de saúde. Em 13 de janeiro, escreveu:

— Ter uma doença autoimune não diagnosticada não é fácil. São altos e baixos e cada hora aparece um sintoma diferente. Que doideira! Eu tava bem melhor.. Mas tenho certeza que essa crise passará logo e já já tô de volta — escreveu.

Primeira campeã brasileira da modalidade, Isabela teve protagonismo no esporte ao lado da irmã, Mariana Nogueira. Atualmente, ela era uma das responsáveis pelo projeto "Belas do Bodyboard", que ensinava a modalidade às mulheres no Rio de Janeiro.

Isabela deixa dois filhos, Ezio e Mabel, frutos do casamento com o ex-atacante Ézio, que foi ídolo do Fluminense na década de 1990 e faleceu em 2011.