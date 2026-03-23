Montiel é mais um desfalque por lesão para os amistosos da Argentina

Gonzalo Montiel, o jogador que converteu o pênalti decisivo que garantiu o tricampeonato mundial para a Argentina na Copa do Catar em 2022, foi cortado da lista de convocados para os dois próximos amistosos devido a uma lesão, se juntando assim ao zagueiro Leonardo Balerdi na lista de desfalques, informou a Associação do Futebol Argentino (AFA) nesta segunda-feira (23).

O lateral-direito do River Plate, de 29 anos, sofreu a lesão após a partida em que 'Los Millonarios' derrotaram o modesto Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0, pelo torneio Apertura. O campeão mundial abriu o placar com um gol de pênalti.

Paralelamente, outra lesão tirou de ação o zagueiro Balerdi, do Olympique de Marselha. Para o seu lugar, o técnico Lionel Scaloni convocou o zagueiro Lucas Martínez Quarta, do River Plate.

A seleção argentina vai enfrentar a Mauritânia no dia 27 de março e a Zâmbia em 31 de março, com as duas partidas marcadas para o estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Serão os últimos jogos diante de sua torcida antes de iniciar a luta pelo tetra na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Balerdi, de 27 anos, sofreu uma lesão no domingo, durante a derrota de sua equipe por 2 a 1 para o Lille, em jogo da Ligue 1 da França. Ele acumula onze convocações pela seleção, sete das quais ocorreram durante as Eliminatórias para o próximo Mundial (que será disputado de 11 de junho a 19 de julho).

Martínez Quarta, de 29 anos, já vestiu a camisa da 'Albiceleste' anteriormente e integrou os elencos que conquistaram a Copa América de 2021, no Brasil, e a edição de 2024, nos Estados Unidos.

Este é o terceiro anúncio referente a alterações na lista original de convocados, após o comunicado feito pela seleção argentina na sexta-feira sobre as inclusões de Franco Mastantuono, meia-atacante do Real Madrid, e de Joaquín Panichelli, atacante do Strasbourg.