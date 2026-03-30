Milan aumenta proposta por André e Corinthians avalia nova investida do clube italiano

O Milan voltou à carga para contratar André e apresentou uma nova proposta ao Corinthians visando a próxima janela de transferências internacionais. De acordo com apuração da ESPN, o clube italiano elevou os valores e agora admite desembolsar até 22 milhões de euros (cerca de R$ 133 milhões na cotação atual) pelo jovem volante.

A investida mais recente tem uma estrutura dividida: 18 milhões de euros fixos, somados a outros 4 milhões em bônus atrelados a metas esportivas. O pacote prevê a aquisição de 70% dos direitos econômicos do jogador, que pertencem ao Corinthians.

André, que possui 30% dos direitos econômicos, segue disposto a abrir mão de sua parte para facilitar uma eventual transferência. Ainda assim, o volante não pretende atuar nos bastidores para acelerar o acordo e mantém postura discreta diante das negociações.

Segundo a ESPN, a proposta italiana foi apresentada ao Corinthians no início da semana passada, mas ainda não recebeu resposta definitiva. Internamente, o clube paulista não demonstra urgência para tomar uma decisão.

Vale mencionar que essa não é a primeira tentativa do Milan de contratar o jogador. Na investida anterior, houve avanço nas conversas com setores do departamento de futebol, mas o presidente Osmar Stabile acabou barrando o negócio na reta final. Na ocasião, os italianos ofereciam 17 milhões de euros, valor considerado abaixo do potencial do atleta.

A possível venda gerou forte repercussão negativa, inclusive com críticas do técnico Dorival Júnior, que se posicionou contra a saída de um dos destaques do elenco após a eliminação no Campeonato Paulista.