México convoca Fidalgo e veterano Ochoa para amistosos contra Portugal e Bélgica

O México convocou o meio-campista de origem espanhola Álvaro Fidalgo e o veterano goleiro Guillermo Ochoa para os amistosos que serão disputados no final do mês, contra Portugal e Bélgica, em preparação para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, conforme anunciado nesta quinta-feira (19).

A seleção mexicana enfrentará Portugal no dia 28 de março no Estádio Azteca - que atualmente passa por reformas - e a Bélgica três dias depois, no Soldier Field, em Chicago.

Fidalgo, nascido na Espanha em 1997, mas cidadão mexicano naturalizado, recebeu a autorização da Fifa em fevereiro passado para atuar pela seleção mexicana e, desde então, tem estado no radar da comissão técnica.

O meio-campista de 28 anos, recém-contratado pelo Betis, da Espanha, foi incluído em uma lista preliminar de 55 jogadores monitorados pela seleção nacional, conforme relatado semanas atrás por Duilio Davino, diretor esportivo de seleções nacionais.

Ao lado do estreante Fidalgo, um destaque notável da lista de convocados é a inclusão do experiente goleiro Guillermo 'Memo' Ochoa, detentor do recorde de participações em Copas do Mundo (5) pela seleção mexicana e que agora se prepara para sua sexta edição.

Essa oportunidade para o lendário 'Paco Memo' surge após a grave lesão sofrida na semana passada pelo goleiro do América, Luis Ángel Malagón, que o tirou do Mundial.

Com esta lista completa de 26 jogadores, a seleção tricolor busca "ajustar os detalhes" antes dos próximos compromissos internacionais, mantendo o "foco firmemente voltado" para o torneio mundial, conforme destacou a Federação Mexicana de Futebol em um comunicado.

A seleção mexicana enfrentará depois a seleção de Gana na sexta-feira, 22 de maio, a Austrália no sábado, dia 30 de maio, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia e a Sérvia na quinta-feira, 4 de junho.

As partidas contra a Sérvia e Gana serão disputadas em solo mexicano, em locais ainda a serem definidos.

O México dará início à sua campanha na Copa do Mundo, pelo Grupo A, em 11 de junho, contra a África do Sul, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, onde ocorrerá a cerimônia de abertura.

Em seguida, enfrentará a Coreia do Sul em 18 de junho e, na quarta-feira, 24 de junho, o vencedor da repescagem europeia, que envolve Dinamarca, Macedônia, República Tcheca e Irlanda.

-- Lista de convocados do México:

Goleiros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre), Carlos Acevedo (Santos).

Defensores: Jorge Sánchez (PAOK, Grécia), Richard Ledezma (Guadalajara), César Montes (Lokomotiv, Rússia), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Genoa, Itália), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres).

Meio-campistas: Erik Lira (Cruz Azul), Denzell Garcia (Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Obed Vargas (Atlético Madrid, Espanha), Alvaro Fidalgo (Betis, Espanha) Erick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Atacantes: Roberto Alvarado (Guadalajara), Julián Quiñones (Al Qadisiya, Arábia Saudita), Alexis Vega (Toluca), German Berterame (Inter Miami, EUA), Guillermo Martínez (Pumas), Raúl Jiménez (Fullham, Inglaterra), Armando González (Guadalajara).