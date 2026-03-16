México bate recorde mundial de maior aula de futebol

O Zócalo, a praça principal da Cidade do México, se transformou em um gigantesco campo de futebol neste domingo (15), com mais de 9.500 pessoas reunidas para estabelecer um recorde mundial do Guinness para a maior aula de futebol do mundo.

A imensa e icônica praça, coberta com grama sintética, também se tornou uma gigantesca bandeira mexicana formada pelos participantes, homens e mulheres de todas as idades, vestindo camisas verdes, brancas e vermelhas.

O recorde anterior era de 1.038 participantes e foi quebrado pelos cidadãos de um dos três países, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, que sediarão a Copa do Mundo no meio do ano.

"Mais de 9.500 pessoas compareceram. Elas são oficialmente incríveis!", disse Alfredo Arista, um dos juízes do Guinness World Records, ao validar o feito.

A aula em massa foi organizada pelas autoridades municipais em meio à febre do futebol que toma conta da Cidade do México - o mesmo lugar onde o apito de abertura da Copa do Mundo soará no dia 11 de junho.

O Zócalo estava preparado para quebrar o recorde. Um breve aquecimento ajudou os participantes a se soltarem ao ritmo de músicas animadas antes do início da aula, que durou 35 minutos ininterruptos - divididos em seis blocos distintos -, um dos principais requisitos para validar o recorde.

"Pisem na bola! Mantenham o controle! Vão no seu próprio ritmo!", incentivava o instrutor do evento, em uma plataforma elevada. "E o mais importante: não parem de se mexer!"

- Recorde "significativo" para o México -

Entre os presentes estavam fãs do esporte mais popular, mulheres que tocavam numa bola pela primeira vez, crianças vestidas de jogadores de futebol e pessoas com deficiência física.

"É a primeira vez que chuto uma bola, mas estou gostando", disse à AFP Norma Estrello, de 49 anos, violoncelista em uma orquestra clássica.

Cristian Martínez, um funcionário de escritório de 36 anos, veio com o filho porque, segundo ele, o futebol está "no sangue". Com a Copa do Mundo se aproximando, "este recorde mundial do Guinness é significativo para o país", comentou.

Para Norma del Pilar, uma estudante de 41 anos, o evento foi uma "boa oportunidade" para experimentar esse esporte, que ela não pratica em seu "dia a dia".

"Embaixadinhas com cada perna. Esquerda, direita!" ordenou o instrutor, liderando a turma e aumentando a intensidade sob o sol escaldante, enquanto uma brisa leve ocasionalmente fazia a bandeira monumental na praça ondular.

Quase 30 minutos depois do início do treino, o suor já escorria pelos rostos de muitos, que pararam por um instante.

Mas as notas de "Cielito Lindo", a melodia usada para animar a seleção mexicana nas arquibancadas, injetaram energia nos milhares de jogadores de futebol improvisados.

"Me deem dez segundos, rápido!" pediu o treinador quando o cronômetro finalmente marcou 35 minutos. "Isso, conseguimos! Conseguimos! México, México!" comemorou a multidão.