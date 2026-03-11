Messi pode chegar ao gol 900 nesta quarta; veja onde assistir Nashville x Inter Miami

Messi está no Inter Miami desde 2023. Joseph Prezioso / AFP

O Inter Miami entra em campo nesta quarta-feira (11), às 20h30min, para enfrentar o Nashville pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. O jogo será disputado no Geodis Park, em Nashville.

O time de Messi e Suárez vai em busca do título inédito da competição. Caso o craque argentino marque na partida, ele chegará ao gol de número 900.

Durante a carreira, marcou 115 pela seleção argentina, 672 pelo Barcelona, 32 pelo PSG e 80 pelo Inter Miami.

Na fase anterior, o Nashville passou pelo Atlético Ottawa, do Canadá, com duas vitórias. Já o Inter Miami ingressa na competição direto nas oitavas, já que conquistou a MLS, no ano passado.

Prováveis escalações de Nashville x Inter Miami

Nashville: Schwake; Najar, Palacios, Woledzi e Lovitz; Tagseth, Yazbek e Mukhtar; Espinoza, Muyl e Surridge. Técnico: B. J. Callaghan.

Inter Miami: St. Clair; Mura, Falcón, Micael e Allen; Bright, De Paul, Segovia e Silvetti; Messi e Berterame. Técnico: Mascherano.

Onde assistir a Nashville x Inter Miami

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+.