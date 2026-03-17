Messi está em 'perfeitas condições' para jogo contra Nashville, diz Mascherano

O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, confirmou nesta terça-feira (17) que Lionel Messi está em "perfeitas condições" para o jogo de volta das oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf contra o Nashville, na quarta-feira (18).

O astro argentino de 38 anos continua a um gol de alcançar os 900 na carreira.

Poupado, o camisa 10 não foi a campo contra o Charlotte, pela 4ª rodada da MLS, no último sábado. Mascherano comentou em entrevista coletiva que tanto Messi quanto Rodrigo De Paul não viajaram para cuidar da forma física.

"Vínhamos de muitas viagens e, considerando que o campo de Charlotte é sintético e sempre complicado, preferimos que eles evitassem a viagem e não tivessem que fazer outro trajeto, já que estávamos viajando bastante", acrescentou o treinador.

"Leo e Rodrigo estão em perfeitas condições", afirmou.

O Inter Miami fará sua última partida no Inter Miami Stadium (antigo Chase Stadium), antes da inauguração do Nu Stadium, no dia 4 de abril, sua nova casa com capacidade para pouco mais de 26 mil espectadores.

O empate sem gols no jogo de ida é uma faca de dois gumes para o time da Flórida, numa competição em que o gol fora de casa ainda é critério de desempate.

"Tudo vai depender de entrarmos em campo e vencermos o jogo", disse Mascherano. "O Nashville é um time que ataca bem, o único jogo em que eles não marcaram foi contra nós. As estatísticas mostram que eles são um time que geralmente marca gols".

"Estamos motivados, acreditamos no que fazemos e, acima de tudo, somos uma equipe que busca a vitória, e é isso o que temos que fazer amanhã".

O Inter Miami tenta superar as oitavas de final da Concachampions pela segunda temporada consecutiva, o que aumenta a possibilidade de um confronto nas quartas de final com o América do México.