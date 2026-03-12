"Melhor semana da temporada": os feitos de Shai Gilgeous-Alexander e Bam Adebayo na NBA

Foi uma semana histórica na NBA. Primeiro, Shai Gilgeous-Alexander chegou ao 126° jogo consecutivo anotando 20 pontos ou mais, igualando uma marca de Wilt Chamberlain, que perdurava desde a década de 1960.

O armador do Oklahoma City Thunder pode bater o recorde nesta quinta-feira (12), no duelo contra o Boston Celtics.

Depois, foi a vez de Bam Adebayo marcar 83 pontos diante do Washington Wizards. Na frente dele, só Wilt Chamberlain, que fez 100 pontos, defendendo o Philadelphia Warriors, sobre New York Knicks, em 1962. Qual feito foi mais difícil?

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