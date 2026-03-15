Medvedev encerra invencibilidade de Alcaraz e avança à final de Indian Wells

Medvedev já foi número 1 do mundo. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O russo Daniil Medvedev encerrou o início de temporada perfeito de Carlos Alcaraz e venceu o número um do mundo por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), neste sábado (14) na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells. Seu rival na decisão deste domingo (15) será o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Ao impor a Alcaraz a primeira derrota em 17 partidas em 2026, Medvedev, atual 11º e ex-número um do mundo, garantiu o retorno ao top 10. Foi o terceiro triunfo do russo em nove confrontos contra o espanhol, que ostentava quatro vitórias consecutivas.

Medvedev chegou à vitória jogando com agressividade. No segundo set, ele salvou dois set points mantendo a calma, saindo de situações delicadas com o saque e forçando erros de Alcaraz em momentos cruciais.

A forma como o tenista de 30 anos reagiu sob pressão foi decisiva e permitiu que ele se vingasse do espanhol, seu algoz nas finais de Indian Wells em 2023 e 2024.

Alcaraz perdeu a primeira em 17 jogos. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Contra Sinner, Daniil Medvedev tem um retrospecto de sete vitórias em 15 partidas.

Esta será a 43ª final da carreira do russo, que soma 23 títulos. Nos torneios Masters, ele tem seis títulos em 10 finais.