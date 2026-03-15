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Medvedev encerra invencibilidade de Alcaraz e avança à final de Indian Wells

Russo interrompeu sequência invicta de 17 jogos do espanhol em 2026. Na decisão, neste domingo, encara o italiano Jannik Sinner

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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