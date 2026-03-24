'Me orgulho imensamente', diz Lucas Braathen após ganhar o primeiro Globo de Cristal do Brasil

O primeiro campeão olímpico do Brasil em Jogos de Inverno agora conquista mais um troféu inédito para o país. Lucas Braathen levou a melhor na etapa da Copa do Mundo de Lillehammer, na Noruega, na modalidade de Giant Slalom, garantindo não só o Globo de Cristal como o primeiro lugar na classificação geral na temporada. Mesmo já possuindo um troféu desses em sua carreira, conquistado em 2023 quando defendia a Noruega, Lucas definiu como "emocionante" levar desta vez pelo Brasil.

"Poder olhar para este Globo com a bandeira brasileira no meu peito é algo de que me orgulho imensamente. Só quero continuar e ver quantos mais consigo conquistar, e gostaria de agradecer a todos que estiveram comigo nos momentos difíceis e nos bons, porque eu jamais conseguiria sem eles."

Lucas fez duas descidas perfeitas completando o percurso com 2min20s65 de tempo total. A situação ficou ainda mais favorável ao brasileiro com o seu principal adversário, Marco Oddermatt, levando uma queda na primeira descida e não completando a prova. Completando o pódio junto de Lucas, Loic Meillard, da Suíça, e Atle Lie McGraff, da Noruega. Na classificação geral, o brasileiro terminou em primeiro com 547 pontos, Odermatt logo atrás, com 495.

"Só espero que isso inspire algumas crianças a realmente acreditarem em quem são, mesmo que às vezes se sintam um pouco diferentes", disse Lucas.

Emocionado, ele dedicou o trófeu para aqueles que o apoiam diariamente: "à família que nunca consigo ver porque escolhi esta vida. Ao meu pai, que foi a única pessoa que esteve comigo nesta jornada do começo ao fim, ainda aqui, ainda acreditando, não importa o caminho que eu queira seguir. Eu nunca teria conseguido se não fosse por ter a família mais linda e acolhedora."

Em seu discurso, ele exaltou também sua equipe: "com certeza não estou sozinho no pódio. O esporte exige muitos recursos. Muita logística envolvida, mas no fim das contas, consegui montar uma equipe onde ninguém trabalha para o outro, trabalhamos juntos. Nos consideramos igualmente importantes para o resultado final, que é o quão rápido eu consigo esquiar."