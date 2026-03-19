Mbappé é destaque na lista de convocados da França para amistosos contra Brasil e Colômbia

O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, é o grande destaque da convocação da seleção francesa para os próximos amistosos contra Brasil e Colômbia, nos Estados Unidos, anunciada nesta quinta-feira (19) pelo técnico Didier Deschamps.

Os 'Bleus' vão enfrentar a seleção canarinho no dia 26 de março, em Foxborough, Massachusetts, e, três dias depois, medirão forças com a seleção colombiana em Landover, Maryland.

A inclusão de Mbappé nesta lista era incerta devido a uma lesão no joelho que o manteve afastado dos gramados por um mês.

O atual artilheiro tanto da LaLiga quanto da Champions League retornou à ação na última terça-feira, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Entre os demais convocados, se destaca a presença do goleiro Lucas Chevalier, que perdeu a condição de titular no Paris Saint-Germain. Ele se junta à lista ao lado do goleiro titular Mike Maignan (Milan) e de Brice Samba, goleiro do Rennes.

--- Lista de convocados da França:

Goleiros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes)

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal/KSA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), William Saliba (Arsenal/ING)

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahce/TUR), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doué (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitiké (Liverpool/ING), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur/ING), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA)