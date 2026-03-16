Ex-Inter é convocado para seleção do Paraguai

Mauricio comemorou convocação pelo Paraguai. Instagram / Reprodução

A maior novidade da convocação do Paraguai para os amistosos contra Grécia e Marrocos é um velho conhecido da torcida do Inter. O meia Mauricio, atualmente no Palmeiras, naturalizado pelo país vizinho, foi chamado pelo técnico Gustavo Alfaro.

O jogador estava em processo de naturalização desde quando jogava no Inter, em 2024. A conclusão do processo se deu em fevereiro. No Instagram, o jogador comemorou: "O sangue da família falou mais alto".