Matheus Lima bate recorde brasileiro e sul-americano e vai à final dos 400 metros do Mundial Indoor de Atletismo

Matheus Lima e Chris Robinson, dos EUA, na semifinal dos 400 metros. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Matheus Lima (Pinheiros-SP) está na final dos 400 metros do 21º Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, que começou nesta sexta-feira (20), em Kujawy Pomorze, na Polônia.

Após terminar em quinto na classificação geral da fase eliminatória, o atleta do Pinheiros (SP) foi o segundo colocado na primeira das quatro baterias semifinais, com o tempo de 45seg71, sendo superado pelo estadunidense Chris Robinson, que fez 45seg46 e garantiu a vaga direta para a final.

O tempo de Matheus Lima foi um novo recorde brasileiro e sul-americano da prova em pista curta e deu a ele vaga na final por ter sido um dos quatro melhores tempos entre os atletas que não venceram as séries semifinais.

A final dos 400 metros acontecerá no sábado (21), às 14h34min (de Brasília) e o cearense irá correr na primeira bateria, ao lado do queniano Brian Tinega, do húngaro Attila Molnár e mais uma vez de Chris Robinson.

Uma segunda série será disputada por outros quatro atletas e os medalhistas serão os que obtiverem os melhores tempos, independente da bateria.

Erik Cardoso para na semifinal dos 60 metros

O velocista Erik Cardoso (Sesi-SP) não passou pelas semifinais dos 60 metros. Ele foi o sétimo da segunda série, com 6seg66 e terminou na 20ª colocação geral.

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