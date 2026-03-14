Mateus Herdy conquista vaga e Brasil terá dez surfistas no Circuito Mundial de Surfe

O Brasil terá dez surfistas no Circuito Mundial de Surfe (WSL), que começa no dia 31 de março. Aos 25 anos, o catarinense Mateus Herdy conquistou uma vaga na elite do esporte pela primeira vez, após a última etapa do Circuito Challenger, em Newcastle Beach, nesta sexta-feira (13).
Após anos de tentativas frustradas, o brasileiro conseguiu a classificação após uma combinação de resultados na etapa decisiva da divisão de acesso. Eliminado no terceiro round, o catarinense encerrou a participação na nona colocação e precisou torcer para alguns possíveis cenários.
O primeiro deles era a derrota do estadunidense Levi Slawson para o havaiano Shion Crawford nas oitavas de final, o que não ocorreu. Em uma outra possível combinação, Mateus torcia para o estadunidense Dimitri Poulos ser eliminado antes da etapa final. E foi o que aconteceu. Ele caiu diante do italiano Lucas Cassity e não tem mais chances de tirar o brasileiro do G10.
Neste ano, a WSL começa na Austrália, em Bells Beach, no final de março. Na última quarta-feira, o compatriota Samuel Pupo, do litoral de São Paulo, também conseguiu a classificação em Newcastle e retorna à principal divisão do surfe após cair no ano passado.
Agora o Brasil tem nove homens na categoria principal: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, Yago Dora, João Chianca, Miguel Pupo, Alejo Muniz, Samuel Pupo e o próprio Mateus Herdy. Entre as mulheres, Luana Silva está garantida. Vale lembrar que Tatiana Weston-Webb não disputará a elite neste ano após o nascimento da primeira filha, em fevereiro.