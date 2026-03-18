Mastantuono é a grande ausência na lista de convocados da Argentina para amistoso contra Guatemala

Franco Mastantuono, meio-campista do Real Madrid, é a principal ausência na lista de convocados anunciada pela seleção da Argentina nesta quarta-feira (18) para o amistoso de 31 de março contra a Guatemala.

Após o cancelamento da Finalíssima - que a Argentina disputaria contra a Espanha no dia 27 de março - a Associação do Futebol Argentino (AFA) encontrou na Guatemala um adversário disposto, permitindo que a 'Albiceleste' se despeça de sua torcida em casa antes de partir rumo à luta pelo tetracampeonato na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

A fase de treinamentos em Buenos Aires - seguida pela própria partida, que será disputada na Bombonera - proporcionará ao técnico Lionel Scaloni a oportunidade de continuar ajustando uma lista de convocados que apresenta diversas surpresas para o confronto contra os guatemaltecos.

O que mais chamou atenção foi a ausência de Mastantuono - jovem promessa de 18 anos cujo desempenho caiu nesta temporada no Real Madrid, que o contratou no meio do ano passado por um valor superior a 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões na cotação atual).

Fiel à sua filosofia de priorizar a fase atual do jogador, Scaloni optou, em vez disso, por outros jovens promissores para essa posição, como Gianlucca Prestianni (Benfica) e Nico Paz (Como).

Na lista dos campeões mundiais de 2022 estarão pela primeira vez o lateral-esquerdo Gabriel Rojas, do Racing de Avellaneda, e Tomás Palacios, zagueiro do Estudiantes de La Plata.

O meio-campista Gio Lo Celso (Betis), o zagueiro Lisandro Martínez (Manchester United) e o atacante Lautaro Martínez (Inter de Milão) vão desfalcar a 'Albiceleste' por estarem lesionados.

A Finalíssima - que coloca frente a frente os campeões da América e os da Europa - estava originalmente programada para ser disputada no Catar, mas foi cancelada devido às tensões decorrentes da guerra no Oriente Médio. Consequentemente, a AFA teve de buscar um adversário substituto para aproveitar a data Fifa.

A escolha da Guatemala não foi bem recebida por uma parcela significativa de torcedores e pela imprensa na Argentina, que veem a seleção centro-americana como um adversário de pouco peso, um mero 'sparring', no momento em que faltam menos de três meses para a Copa do Mundo.

A Guatemala não disputará o Mundial após ter sido eliminada na segunda fase das Eliminatórias da Concacaf, na qual terminou em terceiro lugar, atrás de Panamá e Suriname.

Argentina e Guatemala se enfrentaram duas vezes durante a era Scaloni, com vitórias da 'Albiceleste' na estreia do técnico argentino, em 2018 (3 a 0), e em 2024, antes da Copa América que foi disputada nos Estados Unidos (4 a 1).

-- Lista de convocados:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing) e Marcos Acuña (River Plate).

Meias: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Strasbourg), Rodrigo De Paul (Inter Miami) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Flaco López (Palmeiras) e Julián Álvarez (Atlético de Madrid).