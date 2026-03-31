Marrocos vence Paraguai com time misto e supera turbulência antes de estreia contra o Brasil

Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Marrocos derrotou o Paraguai por 2 a 1 nesta terça-feira, em amistoso realizado no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França. O resultado positivo, o primeiro do técnico Mohamed Ouahbi, prolongou uma sequência invicta que já atingiu a marca de 26 partidas.

Bilal El Khannouss e Neil El Aynaoui foram os autores dos gols da vitória marroquina em território francês. No outro amistoso da Data Fifa de março, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Equador.

Atuando com um time que mesclava titulares e jovens promessas, Marrocos teve dificuldade em criar oportunidades na primeira etapa e balançou as redes apenas no segundo tempo.

Na marca de três minutos, Achraf Hakimi cruzou na medida para El Khannouss pegar de primeira e tirar o zero do placar.

Pouco tempo depois, a seleção africana ampliou sua vantagem para a alegria da torcida que lotou o estádio em Lens. Aos oito, os marroquinos chegaram em um contra-ataque rápido e Hakimi rolou para El Aynaoui, que mandou para as redes.

Antes do apito final, o Paraguai diminuiu a contagem graças a um gol de cabeça de Gustavo Caballero, ex-Santos e hoje no Portsmouth, da Inglaterra, depois de cruzamento de Juan Cáceres.

Este foi somente o segundo jogo de Mohamed Ouahbi no comando dos marroquinos, depois de assumir a função de treinador neste mês de março. Ele entrou na vaga deixada por Walid Regragui.

RESULTADOS DE OUTROS RIVAIS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO

Outro adversário do Brasil na Copa que entrou em campo nesta terça foi o Haiti. Jogando no Canadá, o país da América Central buscou o empate contra a Islândia por 1 a 1.