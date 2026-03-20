Marlon será submetido à cirurgia nesta sexta e Grêmio projeta volta do atleta em cinco meses

O jogador Marlon vai ser submetido a uma cirurgia no tornozelo direito nesta sexta-feira e o seu retorno deve acontecer num prazo de até cinco meses. O Grêmio emitiu uma nota para informar o estado de saúde de seus jogador, que sofreu uma grave contusão no triunfo desta quinta-feira à noite sobre o Vitória, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura no tornozelo direito e será submetido à cirurgia", diz parte do texto do comunicado. O procedimento cirúrgico vai ser realizado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

O lance que ocasionou a contusão aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Marlon foi para dividir a jogada com Erick e levou a pior. A perna ficou presa no gramado e o atleta teve o tornozelo fraturado. A gravidade da lesão causou comoção nos atletas dos dois times.

Após o choque, Marlon caiu no gramado e viu seu pé "virar para trás" no lance. Rapidamente ele foi atendido no local pela equipe médica do Grêmio e depois foi retirado de campo de ambulância seguindo diretamente para o hospital.

O lance também gerou apreensão nas arquibancadas com vários torcedores apreensivos. Depois da partida, o Vitória desejou uma pronta recuperação ao jogador. "Toda a nossa solidariedade ao Marlon após o lance de agora há pouco. O futebol é feito de disputa, mas acima de tudo de respeito e cuidado com quem está em campo. Desejamos muita força e uma pronta recuperação. Que você possa se recuperar bem e voltar aos gramados o quanto antes. Estamos com você, Marlon", disse o clube.

O Grêmio também apoiou o atleta: "JUNTOS! Somos um time e também uma família de milhões. Estamos contigo, Marlon. Tu és um líder dentro de campo, profissional exemplar, sempre honrando as três cores como um grande gremista. Boa recuperação, temos certeza de que vais voltar ainda mais forte! O Grêmio está contigo!"