Marlon recebe alta após cirurgia no tornozelo e já tem prazo para se apresentar no CT do Grêmio

O lateral-esquerdo Marlon começa agora a cumprir uma nova etapa após ser submetido à cirurgia no tornozelo direito. Depois receber alta hospitalar neste sábado, em Porto Alegre, ele inicia, a partir desta segunda, o processo de fisioterapia e já tem até prazo para retornar ao CT do Grêmio.

De acordo com informações do jornal Zero Hora

Com retorno estimado em cinco meses, em projeção feita pelo próprio clube gaúcho, existe a expectativa de que ele possa até antecipar este prazo para retornar aos gramados.

O jogador sofreu uma fratura no maléolo fibular na última quinta-feira em jogo que o Grêmio derrotou o Vitória por 2 a 0, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na dividida com Erick, ele prendeu a perna direita na grama e o seu pé ficou "virado para trás", em uma cena que chocou o jogadores e também os torcedores.

O lance aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Após o choque, Marlon caiu no gramado e rapidamente foi atendido no local pela equipe médica do Grêmio. Depois, o lateral foi retirado de campo de ambulância.