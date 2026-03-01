Marcelo Melo e Alexander Zverev são campeões do ATP 500 de Acapulco 

Zverev (E) e Melo (D) com os trfoéus de campeões. Abierto Mexicano de Ténis / Divulgação

O brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev são os campeões do ATP 500 de Acapulco, no México.

Em final encerrada na madrugada deste domingo (1º), no horário de Brasília, eles derrotaram a parceria do austríaco Alexander Erler e do estadunidense Robert Galloway por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 69 minutos e comemoraram o primeiro título juntos.

— É sempre um prazer estar em Acapulco. Um lugar especial para mim, para o Sascha (Zverev). Muito obrigado ao público, a todos que vieram aqui acompanhar a final, o torneio. Ganhei no Rio, venci aqui, muito feliz — disse Melo, de 42 anos.

Melo soma três títulos no torneio mexicano. Ele já havia vencido em 2015, com o croata Ivan Dodig, e 2020, em parceria com o polonês Łukasz Kubot.

Melo ganhou seu 42º título. Abierto Mexicano de Ténis / Divulgação

Ex-número 1 do mundo, o brasileiro comemorou o 42º título de sua carreira e igualou o croata Mate Pavić, como o maior vencedor em atividade, de torneios de duplas.

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