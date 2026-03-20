Manchester United fica em vantagem duas vezes, mas cede empate na visita ao Bournemouth (2-2)

O Manchester United, atualmente terceiro colocado na Premier League, obteve um empate (2-2) mais amargo do que doce fora de casa, contra o Bournemouth (10º), nesta sexta-feira, pela 31ª rodada, em uma partida na qual ficou à frente no placar em duas ocasiões.

O United abriu o marcador com um pênalti convertido pelo meio-campista português Bruno Fernandes (61'), mas os donos da casa empataram seis minutos depois (67') graças ao escocês Ryan Christie.

Um gol contra de James Hill devolveu a vantagem à equipe de Michael Carrick em seguida (71'). No entanto, dez minutos mais tarde, o francês Eli Junior Kroupi fechou o placar em 2 a 2 ao converter uma penalidade.

No lance que resultou no pênalti para o Bournemouth, Harry Maguire foi expulso por cometer uma falta dentro da área no centroavante brasileiro Evanílson, deixando os 'Red Devils' com dez homens em campo.

Com 55 pontos, o Manchester United não vê ameaças à sua terceira colocação, já que a equipe mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o Aston Villa (4º), uma diferença que pode diminuir após a partida do Villa em casa, no domingo, contra o West Ham (18º).

De qualquer forma, o United está numa boa situação para se classificar para a próxima Liga dos Campeões, tendo aberto uma vantagem de seis pontos sobre o quinto colocado (Liverpool) e de sete sobre o sexto (Chelsea).

Os 'Red Devils' só voltam a entrar em campo daqui a mais de três semanas e meia, já que a pausa para a Data Fifa será seguida pelas quartas de final da FA Cup, competição na qual já foram eliminados.

"Poderíamos ter conseguido mais hoje à noite, mas não é o fim do mundo", lamentou o técnico do Manchester United, Miachel Carrick, após o empate desta sexta-feira. "Voltaremos mais fortes após a pausa", garantiu ele.

Na disputa pelo título, a batalha fica em suspenso neste fim de semana, já que Arsenal (1º) e Manchester City (2º) se enfrentarão na final da Copa da Liga Inglesa, no domingo.

Os 'Gunners' já disputaram a partida referente a esta rodada ainda em fevereiro, empatando em 2 a 2 com o Wolverhampton, lanterna da competição.

O City, atualmente a nove pontos do líder, adiou para uma data posterior o jogo do campeonato que estava programado para este fim de semana, contra o Crystal Palace.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de março

AFC Bournemouth - Manchester United 2 - 2

Sábado, 21 de março

(09h30) Brighton - Liverpool

(12h00) Fulham - Burnley

(14h30) Everton - Chelsea

(17h00) Leeds - Brentford

Domingo, 22 de março

(09h00) Newcastle - Sunderland

(11h15) Aston Villa - West Ham

Tottenham - Nottingham

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 31 21 7 3 61 22 39

2. Manchester City 61 30 18 7 5 60 28 32

3. Manchester United 55 31 15 10 6 56 43 13

4. Aston Villa 51 30 15 6 9 40 37 3

5. Liverpool 49 30 14 7 9 49 40 9

6. Chelsea 48 30 13 9 8 53 35 18

7. Brentford 45 30 13 6 11 46 42 4

8. Everton 43 30 12 7 11 34 35 -1

9. Newcastle 42 30 12 6 12 43 43 0

10. AFC Bournemouth 42 31 9 15 7 46 48 -2

11. Fulham 41 30 12 5 13 40 43 -3

12. Brighton 40 30 10 10 10 39 36 3

13. Sunderland 40 30 10 10 10 30 35 -5

14. Crystal Palace 39 30 10 9 11 33 35 -2

15. Leeds 32 30 7 11 12 37 48 -11

16. Tottenham 30 30 7 9 14 40 47 -7

17. Nottingham 29 30 7 8 15 28 43 -15

18. West Ham 29 30 7 8 15 36 55 -19

19. Burnley 20 30 4 8 18 32 58 -26

20. Wolverhampton 17 31 3 8 20 24 54 -30

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