Manchester City e Liverpool vão se enfrentar nas quartas da Copa da Inglaterra

Manchester City e Liverpool vão se enfrentar nas quartas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) no fim de semana de 4 de abril, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira (9).

Esses dois gigantes do futebol inglês dividiram os últimos oito títulos da Premier League: seis para o City (2018 e 2019, e de 2021 a 2024) e dois para o Liverpool (2020 e 2025).

O Southampton, da Championship (segunda divisão), vai receber o atual líder da Premier League, o Arsenal, enquanto o Chelsea enfrentará o Port Vale, da League One (terceira divisão), que derrotou o Sunderland por 1 a 0 no domingo.

O Leeds jogará contra o West Ham, que derrotou o Brentford por 5 a 3 nos pênaltis após um empate em 2 a 2 nos 120 minutos, no último jogo das oitavas de final, disputado nesta segunda-feira em Londres.

O já eliminado Crystal Palace conquistou a última edição da Copa da Inglaterra ao vencer o Manchester City (1-0) em maio de 2025.

--- Programação das quartas de final da Copa da Inglaterra:

Southampton (2ªD) - Arsenal

Chelsea - Port Vale (3ªD)

Manchester City - Liverpool

West Ham - Leeds United