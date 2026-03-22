Manchester City derrota Arsenal (2-0) e é campeão da Copa da Liga Inglesa

O Manchester City derrotou o Arsenal por 2 a 0 neste domingo (22), em Wembley, e conquistou a Copa da Liga Inglesa.

Dois gols de Nico O'Reilly no segundo tempo (60' e 64') garantiram ao City seu nono título da competição e frustraram as esperanças dos 'Gunners' de levantar quatro troféus nesta reta final de temporada.

Líder da Premier League e nas quartas de final da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra, o Arsenal tropeça em sua primeira chance de título, mas ainda está na disputa das três principais competições.

Por sua vez, o City, vice-líder da Premier e eliminado da Champions pelo Real Madrid, conquista um título numa temporada em que a equipe está sendo irregular. Assim como os 'Gunners', os 'Citizens' também estão vivos na Copa da Inglaterra.

Neste domingo, ambas as equipes escalaram seus goleiros reservas, mas um deles viveu um sonho em Wembley, e o outro um pesadelo.

O inglês James Trafford, que no início de temporada era titular, mas foi para o banco com a chegada de Gianluigi Donnarumma, mostrou serviço com uma intervenção espetacular no início da partida.

Na mesma jogada, Kai Havertz e Bukayo Saka tiveram duas chances, mas foram parados por uma série de defesas espetaculares de Trafford (7').

Foi a oportunidade mais clara do jogo até uma cabeçada de Erling Haaland no final do primeiro tempo (45'+1).

- O'Reilly decide -

Após o intervalo, os 'Citizens' ameaçaram mais o gol de Kepa Arrizabalaga.

O goleiro espanhol teve um primeiro descuido logo no início, saindo da área e cometendo falta em Jérémy Doku, o que lhe rendeu um cartão amarelo (51').

A essa altura, o City já pressionava a área dos Gunners e, em um cruzamento do francês Rayan Cherki, Kepa saltou para agarrar a bola... que escapou de suas luvas e caiu nos pés de Nico O'Reilly, que só precisou cabecear para abrir o placar.

O'Reilly novamente, e mais uma vez de cabeça, marcou o segundo gol do Manchester City, aproveitando o nervosismo da defesa londrina.

Dois gols em apenas cinco minutos deixaram o Arsenal sem reação até alguns minutos depois, quando voltou a ameaçar a área de Trafford.

O zagueiro italiano Riccardo Calafiori teve duas chances de diminuir o placar: a primeira, uma cabeçada defendida pelo goleiro inglês (73'); a segunda, um chute que passou ao lado (78').