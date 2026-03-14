Manchester City apenas empata contra o West Ham e se distância do Arsenal na Premier League

Em busca da liderança da Premier League, o Manchester City apenas empatou, por 1 a 1, contra o West Ham na tarde deste sábado (14), no Estádio Olímpico de Londres. O time de Guardiola criou muitas oportunidades, mas acabou esbarrando na boa atuação do goleiro Hermansen.

Sem a vitória, o City fica nove pontos atrás do Arsenal, que venceu o Everton um pouco mais cedo. Agora o time volta suas atenções para a Champions League. Na terça-feira (17), o desafio será contra o Real Madrid, pelo jogo de volta das oitavas de final, no Etihad Stadium.

Por outro lado, o West Ham saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Nottingham Forest, que ainda joga na rodada, para o descenso. O time retorna aos gramados no próximo domingo (22), contra o Aston Villa.

O primeiro tempo de jogo foi bem estudado por ambos os times. Como de costume, a equipe de Pep Guardiola teve mais posse de bola, mas não conseguiu dar problemas ao goleiro adversário. Apenas aos 31 minutos a partida realmente esquentou, com um golaço marcado pelo português Bernardo Silva. Ele recebeu o passe de Omar Marmoush e encobriu o arqueiro Mads Hermansen.

A alegria do vice-líder da Premier League não durou muito tempo. O West Ham chegou ao empate três minutos mais tarde. Em cobrança de escanteio de Jarrod Bowen, o goleiro Donnarumma não encontrou a bola, que sobrou para o zagueiro Mavropanos, que cabeceou firme para deixar tudo igual.

Na segunda etapa, a partida começou do mesmo jeito, com bastante troca de passes e poucas finalizações das equipes. Aos 15 minutos, o centroavante Erling Haaland teve a chance para deixar o City novamente em vantagem. Ele recebeu o passe em profundidade de Matheus Nunes e chutou rasteiro para excelente defesa do goleiro.

O lateral português apareceu novamente aos 21 minutos. Dentro da grande área, o defensor recebeu o passe de Rodri e obrigou outra grande intervenção de Hermansen. Um pouco mais tarde, aos 38, em cobrança de falta próximo à linha de fundo, o volante Tijjani Reijnder bateu direto e o arqueiro evitou o gol novamente.

Confira outros resultados deste sábado pela Premier League:

Burnley 0 x 0 Bournemouth

Sunderland 0 x 1 Brighton

Chelsea 0 x 1 Newcastle