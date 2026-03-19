Maitê Coelho conquista ouro no Pan-Americano de Ciclismo de Estrada

A brasileira Maitê Coelho conquistou a medalha de ouro da categoria júnior, na prova do contrarrelógio, do Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada, em Mointería, na Colômbia.
Com apenas 17 anos, a catarinense de Rio do Sul completou o percurso de 14,5 km, em 20 minutos e 21 segundos, com velocidade média de 42,75 km/h.
— Estou muito contente por ver todo o trabalho que venho fazendo nos treinamentos se refletir aqui dentro da pista com esse resultado. É uma emoção enorme e a ficha ainda nem caiu, mas estou muito feliz com esse primeiro título Pan-Americano. Agora é controlar a emoção, recuperar bem e focar na prova de resistência que ainda tenho pela frente — disse Maitê, após a prova.
O pódio ainda teve as colombianas Estefania Castillo, que chegou cinco segundos depois, e a Lineth Garcia, marcou 20 minutos e 40 segundos.
Elite masculina
Na prova elite do contrarrelógio masculino, o brasileiro Diego Mendes foi o quarto colocado na categoria elite. Ele completou os 43,1 km em 50 minutos e 10 segundos e ficou a dois segundos do uruguaio Eric Antonio Fagúndez, que foi bronze.
A medalha de ouro foi ganha pelo colombiano Walter Vargas, que terminou com 48 minutos e 56 segundos, seguido pelo mexicano Eder Frayre, que ficou a 54 segundos do líder.
O brasileiro Gabriel Metzger foi o 11º colocado com 53 minutos e um segundo.
Elite feminina
Campeã olímpica das provas de estrada e perseguição por equipes em Paris-2024, a estadunidense Kristen Faulkner levou o ouro no contrarrelógio elite feminino. Ela completou os 31,5 km em 38 minutos e 31 segundos, superando a compatriota Emily Ehrlich, que chegou 32 segundos depois. O bronze foi para a chilena Aranza Villalon, que amrcou 41 minutos e 18 segundos.
A brasileira Karine de Macedo Frota foi a 11ª colocada com 43 minutos e 57 segundos.