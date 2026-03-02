Madureira e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 21h, pela semifinal do Cariocão. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Madureira x Flamengo
Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo e Fubá; Geovane Maranhão, Jacó e Everton. Técnico: Toninho Andrade.
Flamengo: Andrew; Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Carrascal (Luiz Araújo); Paquetá, Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem para Madureira x Flamengo
Carlos Tadeu Ferreira de Castro auxiliado por Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares. VAR: Philip Georg Bennett.
Onde assistir à Madureira x Flamengo
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere.
