Luxemburgo é internado na UTI de hospital em Palmas com suspeita de infecção pulmonar

Vanderlei Luxemburgo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Thereza, em Palmas, no Tocantins. O ex-treinador de 73 anos deu entrada na unidade com suspeita de infecção pulmonar. Segundo boletim médico, ele está consciente, com funções da pressão e respiração normais. O quadro de saúde considerado estável.

A assessoria de Luxemburgo fez questão de afirmar que o ex-treinador está bem e que não há motivo para preocupação. "O Professor, encontra-se em Palmas, sob cuidados médicos normais, realizando exames de rotina que, inclusive, já estavam previstos e não foram feitos, está aproveitando para colocar tudo em dia", diz a nota. "(Luxemburgo) permanece em observação por orientação médica e deverá receber alta em breve."

Luxemburgo está afastado do futebol desde 2023, quando comandou o Corinthians. Desde então, se manteve focado em uma migração para a vida política.

Nesta quinta-feira, 19, Luxemburgo foi oficializado pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins, em anúncio feito por Renata Abreu, presidente nacional do partido. Em 2022, ele tentou disputar exatamente a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido.