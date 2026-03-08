Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem na estreia em Indian Wells

Após o título do WTA 1000 de Dubai, a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski começaram vencendo no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.
Em jogo encerrado no começo da madrugada deste domingo (8), elas venceram a parceria da norueguesa Ulrikke Eikeri e da chinesa Xinyu Jiang, de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 10-5, após uma hora e 31 minutos.
Com a vitória, as cabeças de chave número 2 estão nas oitavas de final e agora irão enfrentar a estoniana Ingrid Neel e a estadunidense Peyton Stearns, que eliminaram a japonesa Miyu Kato e a húngara Fanny Stollar por 6/1, 3/0 e abandono.
Esta foi a 13ª vitória da parceria em 15 partidas na temporada.