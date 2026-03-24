Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão nas quartas de final do WTA de Miami

Dabrowski (E) e Stefani (D) buscam segundo título na temporada. WTA / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski avançaram, nesta segunda-feira (23), às quartas de final do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

Para ficar com a vaga, elas nem precisaram entrar em quadra após a desistência da russa Ekaterina Alexandrova que sentiu lesão nas costas e não conseguiu atuar ao lado da húngara Fanny Stollar.

— Nunca é a maneira que a gente quer avançar. Desejo melhoras para a Ekaterina (Alexandrova), que teve problema nas costas, infelizmente lesões ocorrem em nosso esporte. Da nossa parte, é conservar a energia para fazer um bom jogo nesta terça-feira — disse Stefani, número 10 do ranking de duplas.