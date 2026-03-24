Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão nas quartas de final do WTA de Miami

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski avançaram, nesta segunda-feira (23), às quartas de final do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos.
Para ficar com a vaga, elas nem precisaram entrar em quadra após a desistência da russa Ekaterina Alexandrova que sentiu lesão nas costas e não conseguiu atuar ao lado da húngara Fanny Stollar.
— Nunca é a maneira que a gente quer avançar. Desejo melhoras para a Ekaterina (Alexandrova), que teve problema nas costas, infelizmente lesões ocorrem em nosso esporte. Da nossa parte, é conservar a energia para fazer um bom jogo nesta terça-feira — disse Stefani, número 10 do ranking de duplas.
Luisa e Gabriela voltam a jogar nesta terça-feira (24) no segundo jogo da quadra Butch Bucholz, por volta das 13h30 (de Brasília), contra a dupla da estadunidense Sofia Kenin e a russa Liudmila Samsonova, que eliminaram a estoniana Ingrid Neel e a indonésia Aldila Sutjiadi por 2 a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 10/6.