Luisa Stefani é eliminada nas duplas mistas de Indian Wells

Após a queda nas quartas de final de duplas do WTA 1000 de Indian Wells, a brasileira Luisa Stefani também deu adeus à chave de duplas mistas.
Nesta quinta-feira (12), a paulista e o salvadorenho Marcelo Arévalo perderam para os gregos Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7/0).
A vitória garantiu para a dupla da Grécia uma vaga nas semifinais, onde enfrentarão a canadense Gabriela Dabrowski, parceira de Stefani no circuito, e o britânico Lloyd Glasspool.
Luisa Stefani e Marcelo Arévalo voltaram a formar parceria em Indian Wells, após terem ido até as semifinais do Australian Open, em janeiro.
Na próxima semana, a brasileira voltará a jogar com Dabrowski no WTA 1000 de Miami.