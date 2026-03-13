Luisa Stefani é eliminada nas duplas mistas de Indian Wells

Stefani (E) e Arévalo pararam nas quartas. Tennis Australia / Divulgação

Após a queda nas quartas de final de duplas do WTA 1000 de Indian Wells, a brasileira Luisa Stefani também deu adeus à chave de duplas mistas.

Nesta quinta-feira (12), a paulista e o salvadorenho Marcelo Arévalo perderam para os gregos Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7/0).

A vitória garantiu para a dupla da Grécia uma vaga nas semifinais, onde enfrentarão a canadense Gabriela Dabrowski, parceira de Stefani no circuito, e o britânico Lloyd Glasspool.

Luisa Stefani e Marcelo Arévalo voltaram a formar parceria em Indian Wells, após terem ido até as semifinais do Australian Open, em janeiro.