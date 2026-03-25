Luísa Stefani e Dabrowski avançam à semifinal do WTA de Miami

Stefani (E) e Dabrowski (D) estão no top 10 do ranking. Jimmie 48 Photography / Divulgação/WTA

A brasileira Luísa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski estão nas semifinais do WTA 1000 de Miami. Nesta terça (24), as cabeças de chave número 3 eliminaram a russa Liudmila Samsonova e a estadunidense Sofia Kenin, por 2 a 0, parciais 7/6 (7/5) e 6/4.

Esta será a quarta semifinal da dupla na temporada e elas estão em busca do segundo título, após a conquista do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro.

As adversárias da semifinal serão a tcheca Kateřina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend, que eliminaram as chinesas Xinyu Jiang e Yifan Xu por 6/3 e 6/2.