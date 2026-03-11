Luisa Stefani cai nas quartas de final de duplas em Indian Wells

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski foram eliminadas nas quartas de final de duplas do WTA 1000 de Indian Wells.
Em jogo encerrado na madrugada desta quarta-feira (11), no horário do Brasil, elas foram superadas pela parceria da espanhola Cristina Buçsa e da estadunidense Nicole Melichar-Martinez por 2 a 1, parciais de 7/6 (3), 3/6 e 10-8.
Cabeças de chave número 2 do torneio, Stefani e Dabrowski sofreram apenas a terceira derrota em 17 partida na temporada.
Na próxima fase, Buçsa e Melichar-Martinez enfrentarão quem passar do confronto entre a parceria da cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunić e a dupla da russa Mirra Andreeva e a canadense Victoria Mboko.
Duplas mistas
Agora, Stefani se volta para o torneio de duplas mistas. Ela e o salvadorenho Marcelo Arévalo estreiam nesta quarta, às 20h10 (de Brasília), contra a australiana Ellen Perez e o alemão Kevin Krawietz.