Luis Enrique mostra confiança no PSG e revela tática contra Chelsea: 'Administrar o sofrimento'

Luis Enrique sabe o tamanho da vantagem do Paris Saint-Germain na Champions League. Mas não quer saber de ver sua equipe apenas defendendo os três gols de frente no confronto com o Chelsea após 5 a 2 no Parque dos Príncipes. A ordem nesta terça-feira, em Stanford Bridge, é administrar os momentos de sofrimento e também jogar bola, buscando gols.

Na visão do treinador espanhol, o PSG sabe atuar em momentos de pressão e decisivos e vai saber lidar diante de um Chelsea bastante ofensivo e que promete pressão desde o apito inicial em Londres.

"Estamos acostumados a jogar este tipo de partida e teremos de administrar os períodos de sofrimento", afirmou Luis Enrique, descartando vaga "definida" e pregando enorme respeito ao rival inglês, do qual perdeu na final do Mundial dos Estados Unidos.

"Só jogamos uma partida, ainda falta a segunda e ela será diferente porque é contra um clube que está atualmente fora da competição e que está preparando este jogo para tentar mudar essa situação. Mas estamos prontos", garantiu.