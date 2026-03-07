Lucas Pinheiro Braathen vence etapa da Copa do Mundo de slalom gigante na Eslovênia

Lucas com a bandeira do Brasil no pódio. JURE MAKOVEC / AFP

O campeão olímpico Lucas Pinheiro Braathen venceu neste sábado (7) a prova do slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de esqui alpino de Kranjska Gora, na Eslovênia.

Líder após a primeira descida, quando fez 1min10seg36, o brasileiro de 25 anos conseguiu administrar a vantagem de 0seg35, sobre o suíço Loïc Meilard, na segunda descida disputada com sol intenso.

Sólido e preciso, ele terminou 0seg54 à frente de Meillard e 0seg80 do austríaco Stefan Brennsteiner.

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Com muita confiança após seu histórico ouro olímpico em Milão-Cortina, a primeira medalha do esporte latino-americano em Jogos de Inverno, Lucas Pinheiro conquistou sua sétima vitória em etapas da Copa do Mundo, a terceira no slalom gigante e a segunda na atual temporada, depois da etapa de slalom de Levi em novembro.

Ranking e disputa pelo Globo de Cristal

Lucas foi o melhor na Eslovênia e entrou na disputa pelo título da temporada. JURE MAKOVEC / AFP

Com a vitória, o brasileiro entra também na briga pelo Globo de Cristal da especialidade, ficando a apenas 48 pontos (495 a 447) do líder suíço Marco Odermatt, que neste sábado terminou em um decepcionante quinto lugar.

O título será decidido na última etapa do slalom gigante da Copa do Mundo, em Lillehammer (Noruega), no fim de março, com três candidatos: Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen e Loïc Meillard, que está a 89 pontos de seu compatriota suíço (a vitória em cada prova vale 100 pontos).

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Na classificação geral, que leva em conta a pontuação atingida em todas as provas do esqui alpino (slalom, slalom gigante, downhill e super g), Lucas é o vice-líder com 898 pontos contra 1.530 de Odermatt.

O brasileiro também briga pelo título do slalom, que terá mais uma prova no domingo (8), em Kranjska Gora. No momento, ele soma 451 pontos contra 452 do norueguês Atle Lie McGrath.