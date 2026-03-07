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Após Jogos Olímpicos

Lucas Pinheiro Braathen vence etapa da Copa do Mundo de slalom gigante na Eslovênia

Com a vitória, brasileiro ficou a 48 pontos do líder Marco Odermatt na disputa pelo Globo de Cristal

AFP

Zero Hora

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