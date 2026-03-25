Lucas Pinheiro Braathen termina em terceiro na Copa do Mundo de Slalom

Lucas conquistou 13 pódios na temporada. Jonathan Nackstrand / Divulgação/FIS

Após conquistar o Globo de Cristal no Slalom Gigante, na terça-feira (24), na etapa de Lillehammer, na Noruega, da Copa do Mundo de Esqui Alpino, Lucas Pinheiro Braathen brigou para repetir o feito nesta quarta-feira (25) no Slalom, mas não obteve sucesso.

Na primeira descida, fez o quinto tempo (59seg07). Na segunda, não conseguiu completar o percurso e se despediu da disputa ao colidir com o terceiro portão, como são chamadas as barreiras formadas por dois bastões de plástico pelas quais os esquiadores têm de passar.

O título da etapa ficou com o norueguês Timon Haugan, com tempo total de 2min03seg75, à frente do suíço Loic Meillard, com 2min04seg19, e do finlandês Eduard Hallberg, com 2min04seg78.

Com o resultado, o título da temporada de Slalom, e dono do Globo de Cristal, foi o norueguês Atle Lie McGrath, melhor amigo de Lucas, que foi oitavo na prova desta quarta. Como não completou a disputa em Lillehammer, o brasileiro terminou com a terceira posição geral.

McGrath terminou com 584 pontos, contra 520 do francês Clément Nöel e 511 do brasileiro.

Marco Odermatt campeão geral

Odermatt venceu o Super-G e o título geral. GEIR OLSEN / NTB / AFP

O campeão geral da Copa do Mundo de Esqui Alpino, somando pontos conquistados nas quatro disciplinas, o Slalom, Slalom Gigante, Downhill e Super-G, foi o suíço Marco Odermatt. Ele totalizou 1.626 pontos nas 36 provas da temporada.

Lucas Pinheiro Braathen fez 1.058 e ficou com o vice-campeonato, seguido por Atle Lie McGrath, com 936 pontos.

Temporada brilhante

Além do Globo de Cristal no Slalom Gigante, Lucas também conquistou o ouro olímpico inédito para o Brasil, nos Jogos de Milano-Cortina.

Desde que passou a defender o Brasil, o esquiador de 25 anos subiu 13 vezes ao pódio, tendo sido campeão na disciplina Giant Slalom em Kranjska Gora (Eslováquia) e, agora, em Lillehammer. No Slalom, foi campeão em Levi (Finlândia).