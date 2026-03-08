Lucas Pinheiro Braathen conquista bronze na etapa da Copa do Mundo de slalom na Eslovênia

Lucas não escondeu frustração pelo terceiro lugar. JURE MAKOVEC / AFP

Um dia após vencer a prova do slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de esqui alpino de Kranjska Gora, na Eslovênia, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen voltou à pista, neste domingo (8) e levou o bronze na prova do slalom.

Lucas, que vive grande fase, acabou a primeira descida em segundo lugar, apenas 17 centésimos atrás do norueguês Atle Lie McGrath, seu principal adversário na disputa do título da especialidade.

Já na segunda descida, Lucas fez 50seg49, ficando com um tempo total de 1min38seg89 e terminou em terceiro lugar.

McGrath voltou a ser o mais rápido, com 50seg62, e na soma final fez 1min38seg85 para garantir o ouro e ampliar sua vantagem na corrida pelo Globo de Cristal. Antes da disputa na Eslovênia, o norueguês tinha apenas um ponto a mais que o brasileiro e, agora, a diferença subiu para 41.

O vice-campeão em Kranjska Gora foi o norueguês Henrik Kristoffersen, que ficou 0seg03 à frente do brasileiro.

— No fim das contas, é um dia complicado. Tive todas as oportunidades para conquistar outro primeiro lugar aqui, e me senti muito bem hoje. A torcida estava fantástica, meus esquis estavam ótimos e meu técnico fez um trabalho incrível. A vitória era minha hoje, mas o melhor sempre fica com o primeiro lugar, e esse é meu grande amigo Atle — disse Lucas, que conquistou sua sétima medalha na temporada.

Ranking e disputa pelo Globo de Cristal

Atle Lie McGrath (E) e Lucas Pinheiro Braathen (D) disputam o título do slalom. JURE MAKOVEC / AFP

Na disputa pelo título da temporada do slalom, Atle Lie McGrath soma 552 contra 511 de Lucas Pinheiro Braathen. O francês Clément Noel, com 475, é o terceiro colocado.

O campeão será definido entre os dias 21 e 25 de março, em Hafjell, na Noruega.