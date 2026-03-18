Liverpool goleia Galatasaray (4-0) e vai enfrentar PSG nas quartas da Champions

O Liverpool goleou o Galatasaray por 4 a 0 nesta quarta-feira (18), diante de sua torcida em Anfield, garantindo assim sua vaga nas quartas de final da Champions League, fase em que enfrentará o atual campeão, o Paris Saint-Germain.

Graças aos gols do húngaro Dominik Szoboszlai (25'), do francês Hugo Ekitike (52'), do holandês Jeremie Frimpong (53') e do egípcio Mohamed Salah (62'), os 'Reds' reverteram a desvantagem após a derrota de 1 a 0 sofrida na semana passada, na Turquia.

O confronto das quartas de final contra o PSG terá um sabor de revanche para o time inglês, após a eliminação nas oitavas de final na temporada passada diante dos parisienses, uma derrota nos pênaltis após um duelo dramático e acirrado.

Forçada a reagir após a derrota em Istambul, a equipe comandada pelo questionado técnico Arne Slot entrou em campo totalmente ligada e pressionando incansavelmente em direção ao gol adversário.

O meio-campista argentino Alexis Mac Allister pegou a defesa turca desprevenida com um escanteio rasteiro, cobrado com força no centro da grande área. O cruzamento foi aproveitado com maestria por Szoboszlai, que chegou em velocidade e bateu firme no canto esquerdo.

O gol foi uma recompensa justa pelo domínio avassalador da equipe da casa ao longo do primeiro tempo, durante o qual o goleiro Urgurcan Cakir manteve vivas as esperanças de seu time com várias defesas fundamentais.

Três dessas intervenções foram em tentativas do egípcio Mohamed Salah, para quem o arqueiro turco se revelou um verdadeiro pesadelo.

- Cakir brilha apesar da goleada -

O goleiro impediu que Salah marcasse em um lance em que ficou cara a cara (29') e nos acréscimos do primeiro tempo defendeu um pênalti cobrado pelo egípcio (45'+4), após uma falta cometida por Ismail Jakobs sobre Szoboszlai dentro da área.

Segundos depois, Cakir brilhou mais uma vez com uma defesa em dois tempos numa finalização de Salah e Florian Wirtz (45'+5), este último já havia desperdiçado outra grande chance ao chutar por cima do travessão (31'). No geral, os 'Reds' foram para o vestiário com a sensação de terem errado demais nas conclusões.

O segundo tempo começou na mesma tônica, com mais uma defesa de Cakir evitando um gol de Salah (50'). Mas o egípcio obteve uma vingança parcial apenas segundos depois, ao dar a assistência para Hugo Ekitike colocar o Liverpool à frente no placar agregado pela primeira vez.

Percebendo as dificuldades que Salah vinha tendo na partida, a torcida em Anfield entoou o nome do ídolo para incentivá-lo.

O segundo gol deixou a defesa visitante atordoada. Os zagueiros permitiram mais um chute de Salah, que foi interceptado por Cakir, mas Gravenberch aproveitou o rebote para marcar o terceiro.

- Frustração, alívio e lesão -

A torcida local chegou a comemorar depois que Wilfried Singo desviou, inadvertidamente, um cruzamento de Jeremie Frimpong para a própria rede, mas o gol foi anulado devido a um impedimento do lateral holandês (57').

No entanto, faltava no placar o nome de Salah, o maior artilheiro da história do Liverpool na Liga dos Campeões. E, em uma noite na qual havia desperdiçado várias chances claras, seu momento de alívio finalmente chegou com um gol espetacular.

Após uma rápida tabela na entrada da área com Wirtz, o egípcio recebeu e disparou um chute de pé esquerda direto no ângulo. Salah finalmente abriu um sorriso de alívio e apontou para o escudo do Liverpool na camisa.

A trave esquerda negou a Salah um segundo gol (68') e - pela enésima vez - Cakir realizou uma defesa espetacular para deter Mac Allister (68').

Essa acabou sendo a última contribuição notável do egípcio. Ele pediu a substituição e caminhou diretamente até o banco de reservas devido a uma suspeita de lesão (74').

Com o confronto praticamente decidido, o placar permaneceu inalterado até o fim.

O Liverpool - que havia perdido os dois jogos anteriores contra o Galatasaray nesta temporada (primeiro na fase de liga e depois na partida de ida) - avançou às quartas de final com o moral renovado, após uma temporada inconstante na qual ocupa, atualmente, apenas a quinta colocação na Premier League.