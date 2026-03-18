Liverpool domina o Galatasaray e avança para enfrentar o PSG nas quartas da Champions

Em Anfield é outra história. Jogando em casa, o Liverpool dominou o Galatasaray e garantiu classificação para as quartas de final da Champions League, para enfrentar o PSG. Nesta quarta-feira (18), o clube inglês goleou por 4 a 0, fechando o confronto em 4 a 1 no agregado.
O Liverpool começou a partida com o objetivo de marcar o primeiro gol o mais rápido possível. A pressão foi grande, e a bola balançou a rede numa jogada ensaiada de escanteio, na qual Szoboszlai finalizou com precisão.
O clube inglês teve a chance de ampliar ainda no primeiro tempo. O meia húngaro foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Salah teve a chance de bater, mas finalizou mal, e o goleiro Çakir defendeu. Na reta final, o goleiro turco ainda fez duas boas defesas para salvar o Galatasaray.
Na segunda etapa, o Liverpool seguiu no ataque e tendo chances. Salah voltou a perder uma boa chance, mas depois serviu Hugo Ekitike com um belo passe para fazer o segundo.
Não demorou nem dois minutos para os ingleses ampliarem. Gravenberch aproveitou sobra na área e marcou. O confronto foi consolidado com um golaço de Salah, que finalmente conseguiu marcar em uma belo chute de fora da área.
