Liverpool condena insultos racistas contra Ibrahima Konaté: 'covardes e enraizados de ódio'

O Liverpool condenou os insultos racistas direcionados ao seu zagueiro na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray. Ibrahima Konaté foi atacado após a vitória de 4 a 0 sobre o time turno nesta quarta-feira, quando se envolveu em um incidente que resultou na fratura do braço do atacante adversário, Victor Osimhen.

O clube inglês classificou os xingamentos como "desumanizantes, covardes e enraizados no ódio". O clube pediu às empresas de redes sociais que façam mais para erradicá-los.

Por meio de nota em seu site oficial, a agremiação se posicionou sobre o episódio. "Nossos jogadores não são alvos. Eles são seres humanos. Os insultos que continuam sendo direcionados aos jogadores, muitas vezes escondidos atrás de contas anônimas, são uma mancha no esporte e nas plataformas que permitem que persistam."

O Liverpool afirmou que as empresas de redes sociais têm o poder e a tecnologia para impedir esses insultos. "Permitir que o ódio racista se espalhe sem controle é uma escolha, e é uma escolha que continua prejudicando jogadores, famílias e comunidades em todo o esporte", acrescentou.