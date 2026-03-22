Líder Inter cede empate com Fiorentina; Como emenda 5ª vitória seguida

Depois de abrir o placar no primeiro minuto de jogo, a líder Inter de Milão cedeu o empate no segundo tempo com a Fiorentina em 1 a 1 neste domingo (22), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, permitindo que seu rival mais próximo, o Milan, reduzisse a diferença para seis pontos.

Com 69 pontos faltando oito jogos do fim do campeonato, a Inter emenda seu quarto jogo sem vitória, o terceiro na Serie A, após a derrota para o Milan (1 a 0) e o empate com a Atalanta (1 a 1).

Os 'nerazzurri' precisaram de apenas 39 segundos para abrir o placar contra a Fiorentina, que ocupa a 16ª posição na tabela. Nicolo Barella cruzou na medida para Francesco Pio Esposito desviar de cabeça para as redes.

Mas a Inter não conseguiu segurar o resultado e a pressão da Fiorentina acabou sendo recompensada na reta final.

Seis minutos depois de obrigar Yann Sommer a fazer grande defesa, Cher Ndour aproveitou o rebote do goleiro suíço em chute de Albert Gudmundsson e selou o empate em Florença (77').

- Como vence a 5ª seguida -

Mais cedo, o Como, equipe surpresa da temporada, goleou o Pisa por 5 a 0, emendando sua quinta vitória consecutiva no campeonato e se consolidando no G4.

O time do técnico Cesc Fàbregas (57 pontos) ampliou a vantagem sobre a Juventus (5ª, 54 pontos), que empatou com o Sassuolo (1 a 1) no sábado, e está cada vez mais perto da classificação para as copas europeias, o que seria inédito na história do clube.

Dominando a partida do início ao fim, o Como dificultou a vida do novo lanterna da Série A. A equipe abriu o placar aos sete minutos com Assane Diao, que em seguida deu a assistência para o gol de Anastasios Douvicas (29').

Depois do intervalo, Martín Baturina (48'), Nico Paz (75') e Máximo Perrone (81') fecharam a goleada.

Também neste domingo, Atalanta (7ª) e Roma (6ª) garantiram vitórias apertadas por 1 a 0 em casa contra Hellas Verona e Lecce, respectivamente, ambos ameaçados pelo rebaixamento, enquanto a Lazio derrotou o Bologna por 2 a 0, com dois gols de Kenneth Taylor.

--- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Sexta-feira, 20 de março

Cagliari - Napoli 0 - 1

Genoa - Udinese 0 - 2

Sábado, 21 de março

Parma - Cremonese 0 - 2

Milan - Torino 3 - 2

Juventus - Sassuolo 1 - 1

Domingo, 22 de março

Como - Pisa 5 - 0

Atalanta - Hellas Verona 1 - 0

Bologna - Lazio 0 - 2

Roma - Lecce 1 - 0

Fiorentina - Inter 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 69 30 22 3 5 66 24 42

2. Milan 63 30 18 9 3 47 23 24

3. Napoli 62 30 19 5 6 46 30 16

4. Como 57 30 16 9 5 53 22 31

5. Juventus 54 30 15 9 6 52 29 23

6. Roma 54 30 17 3 10 40 23 17

7. Atalanta 50 30 13 11 6 41 27 14

8. Lazio 43 30 11 10 9 31 28 3

9. Bologna 42 30 12 6 12 38 36 2

10. Sassuolo 39 30 11 6 13 36 40 -4

11. Udinese 39 30 11 6 13 35 42 -7

12. Parma 34 30 8 10 12 21 38 -17

13. Genoa 33 30 8 9 13 36 42 -6

14. Torino 33 30 9 6 15 34 53 -19

15. Cagliari 30 30 7 9 14 31 42 -11

16. Fiorentina 29 30 6 11 13 35 44 -9

17. Cremonese 27 30 6 9 15 25 44 -19

18. Lecce 27 30 7 6 17 21 40 -19

19. Hellas Verona 18 30 3 9 18 22 52 -30

20. Pisa 18 30 2 12 16 23 54 -31