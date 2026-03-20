Lesionado, Mohamed Salah vai desfalcar Liverpool e Egito

O atacante egípcio Mohamed Salah, que sofreu uma lesão muscular nesta semana, não poderá jogar a partida do Liverpool contra o Brighton, no sábado, e também desfalcará os 'Faraós' no amistoso contra a Espanha, marcado para o dia 31 de março em Barcelona.

O atacante de 33 anos pediu para ser substituído durante o jogo de volta das oitavas de final contra o Galatasaray, na quarta-feira, após ter marcado um gol e dado uma assistência (na vitória por 4 a 0).

Nesta sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa, o técnico dos 'Reds', Arne Slot, confirmou que o astro egípcio "não está disponível para amanhã (sábado)", sem especificar a duração de sua ausência.

"A boa notícia para nós é que teremos uma pausa internacional. A má notícia para o Egito é que ele não estará disponível para ser convocado para os Faraós", acrescentou Slot.

O Egito disputará um amistoso contra a Arábia Saudita em Jidá, no dia 27 de março, e, quatro dias depois, enfrentará a Espanha em Barcelona.

Após uma temporada discreta, Salah vinha em excelente fase, tendo marcado os últimos três jogos do Liverpool.

Após a pausa internacional, o Liverpool vai enfrentar o Manchester City em 4 de abril, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, antes de visitar o Paris Saint-Germain pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.